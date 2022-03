Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ben Wallace, secretário da Defesa britânico, e Denys Shmyhal, primeiro-ministro ucraniano, marcaram uma conversa para falar sobre a atual situação da guerra na Ucrânia, como tem acontecido com vários líderes mundiais, mas esta acabou por se tornar polémica porque o homem que dizia ser o representante ucraniano era, afinal, um impostor.

De acordo com uma fonte do Ministério da Defesa ouvida pela Sky News, foram precisos cerca de 10 minutos para que Ben Wallace começasse a desconfiar da credibilidade e veracidade do homem que estava do outro lado da linha.

Houve dois pormenores que ‘entregaram’ o impostor que, alegadamente, estava a levar a cabo uma tática russa para conseguir informações sobre a Ucrânia: uma pergunta e nomes dos quais o secretário da Defesa britânico nunca tinha ouvido falar.

“Recebeu a substância que enviámos?”, questionou o ‘falso’ Denys Shmyhal durante a chamada. Ben Wallace terá dito que não sabia o que estava em causa e que desconhecia aquilo a que o alegado representante ucraniano se referia.

Depois da primeira desconfiança, a referência a nomes nunca antes abordados por ninguém da Ucrânia levou secretário da Defesa britânico a pôr fim à conversa e a pedir uma investigação.

Today an attempt was made by an imposter claiming to be Ukrainian PM to speak with me. He posed several misleading questions and after becoming suspicious I terminated the call 1/2 — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) March 17, 2022

“Nenhuma quantidade de desinformação, distorção e truques sujos russos pode distrair das violações dos direitos humanos e da invasão ilegal da Ucrânia por parte da Rússia. Uma tentativa desesperada”, apontou Ben Wallace.

No Twitter, Denys Shmyhal acabou por reagir à situação, ironizando e sugerindo que, numa próxima vez, Ben Wallace peça para que seja dita a palavra “palianytsia” — um tipo de pão ucraniano — antes de iniciar a conversa.

“Apesar das tentativas de desinformação russas, o mundo precisa de ver que a verdade está com a Ucrânia”, concluiu o governante ucraniano.

Next time, Mr. Minister @BWallaceMP, ask to say the word "palianytsia” before you will start the conversation. Despite all attempts of Russian disinformation, the world can see that the truth is behind #Ukraine. https://t.co/gTjJ1Yz5Q5 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 17, 2022

Também a ministra do Interior do Reino Unido, Priti Patel, recebeu uma chamada do mesmo impostor. “Uma tentativa patética de nos dividir em tempos tão difíceis. Apoiamos a Ucrânia”, escreveu no Twiter.