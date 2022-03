Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Realiza-se esta quinta-feira, às 21h30 de Lisboa, uma videoconferência exclusiva para os assinantes do Observador.

Os convidados são os enviados especiais a Kiev — Pedro Jorge Castro e o João Porfírio — que têm trazido a realidade da guerra na Ucrânia até Portugal e vão partilhar as suas experiências. O evento será moderado por Ricardo Conceição.

Os assinantes poderão deixar as suas dúvidas diretamente no chat do zoom. É o moderador quem irá colocar as perguntas que forem feitas aos jornalistas.

Para marcar presença, é necessário fazer o registo aqui. De seguida, terá acesso ao link para participar no evento esta quinta-feira, às 21h30.