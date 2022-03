Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Apresentado como um convidado especial, porque ganhou o Festival Eurovisão que se realizou na Ucrânia em 2017, Salvador Sobral foi um dos participantes no concerto solidário que se está a realizar na Polónia. O artista português cantou uma canção em ucraniano, acompanhado à guitarra por André Santos.

Salvador #Sobral performed the Ukrainian song Okean Elzy in support of #Ukraine #okeanelzy #StandWithUkraine #SaveUkraine pic.twitter.com/H2AC9U1sV3

— Ukrainian Media_Truth about war in Ukraine (@truth_about_war) March 27, 2022