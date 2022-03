(Em atualização)

O campus da universidade onde Jill Biden leciona foi encerrado durante a manhã desta terça-feira na sequência de uma ameaça de bomba. No Twitter, a Northern Virginia Community College informou que o campus foi evacuado e pediu que a área fosse evitada. A universidade vai permanecer fechada o resto do dia.

De acordo com informações prestadas pelo gabinete da primeira-dama dos Estados Unidos da América à CNN, Jill Biden não chegou a deslocar-se para a universidade da Virgínia, tendo sido impedida de o fazer devido à ameaça. “Em momento algum esteve em perigo”, esclareceu Michael LaRosa, porta-voz de Jill Biden.

A bomb threat at the Alexandria campus of @NOVAcommcollege where @FLOTUS teaches classes on Tuesdays prevented the first lady from going to school, @MichaelLaRosa46 tells @CNN: pic.twitter.com/FZJqhrDbqh

— Kate Bennett (@KateBennett_DC) March 29, 2022