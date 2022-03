O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro foi hospitalizado na noite de segunda-feira para um hospital em Brasília após sentir “desconforto”, informou o ministro das Comunicações brasileiro, Fábio Faria.

De acordo com a imprensa brasileira, Bolsonaro, que estava previsto participar num evento do partido, sentiu um desconforto abdominal, tendo sido transportado para o Hospital das Forças Armadas para a realização de exames.

O Presidente brasileiro deverá passar a noite no hospital, segundo a TV Globo.

No início do ano, Bolsonaro esteve internado três dias no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, devido a uma obstrução intestinal.

