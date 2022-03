Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ator Bruce Willis, de 67 anos, foi diagnosticado com afasia e vai abandonar a carreira no cinema em função da doença de degeneração cognitiva.

A notícia foi comunicada esta quarta-feira pela filha mais velha do ator, Rumer Willis, na rede social Instagram. “O Bruce tem experienciado alguns problemas de saúde e foi recentemente diagnosticado com afasia, que está a impactar as suas habilidades cognitivas“, explicou.

Em resultado [da situação] e com muita consideração, o Bruce vai afastar-se da carreira que tem significado tanto para ele.”

O ator é conhecido ela sua participação em filmes como Pulp Fiction (1994), onde contracenou com a atriz portuguesa Maria de Medeiros, 12 Macacos (1995), Quinto Elemento (1996) e Armageddon (1997). Bruce Willis tornou-se mundialmente famoso pelo seu papel como o polícia nova-iorquino John McClane, na franquia do cinema “Die Hard”, em português “Assalto ao Arranha-céus”, cujo primeiro filme estreou em 1988.

O que é a afasia?

O Instituto Português de Afasia descreve a doença como “uma perturbação decorrente do comprometimento adquirido das modalidades de linguagem, afetando a participação e a qualidade de vida da pessoa“.

Esta doença pode, ainda segundo o instituto, manifestar-se de diversas formas. Uma pessoa diagnosticada com afasia pode ter “dificuldade em expressar-se quando fala, em compreender o que os outros dizem e/ou em ler e escrever“.

Além disso, a afasia pode ainda “dificultar a capacidade da pessoa para compreender e/ou usar os gestos”. O Instituto Português da Afasia, contudo, salvaguarda que a doença não afeta a inteligência da pessoa diagnosticada.