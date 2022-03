Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O humorista Chris Rock falou pela primeira vez após ter sido esbofeteado por Will Smith nos Óscares. “Como foi o vosso fim-de-semana?”, perguntou esta quarta-feira no palco do repleto Teatro Wilbur, em Boston, recebendo de volta gargalhadas da plateia. Recusou, contudo, queimar vários minutos em cima do palco para comentar o hiper-mediatizado momento.

Deixem-me ser sensível e m****** (…) Não tenho grande m**** [a dizer] sobre o que se passou, por isso se vieram para ouvir algo sobre isso, fiquem a saber que eu já tinha um espetáculo pronto antes do que aconteceu este fim de semana”, cita-o a Sky News.

Com lágrimas nos olhos, assumiu que ainda está “a processar” a agressão da madrugada de segunda-feira (hora de Lisboa) e que, a certa altura, irá falar em detalhe sobre o que aconteceu: “E será a sério, e será com piada”, garantiu. “Mas agora, vou contar algumas piadas. Apesar da coisa estranha, a vida é muito boa”, ressalvou.

No início e no fim do espetáculo de comédia (pré-agendado) recebeu uma ovação em pé. Entre outras demonstrações de apoio, uma fã gritou que Rock deveria processar Smith, outro exibiu uma camisola com a imagem do filme “G.I. Jane” e o rosto de Pinkett Smith [alvo da piada na noite dos Óscares] e uns quantos gritaram: “Amo-te, Chris!”.

Vestido de branco, o comediante de 57 anos nunca mencionou os nomes de Smith nem da mulher, porém outras celebridades e figuras políticas — desde a Duquesa de Sussex até Trump e Hillary Clinton — não escaparam ao seu humor. Gracejou ainda, segundo a Reuters, que na próxima semana vai fazer uma vasectomia, porque viu Robert De Niro a levar a filha de 11 anos à escola com 78 anos.

No exterior, um circo mediático esteve montado antes da sua subida ao palco, com câmaras de televisão amontadas e líderes religiosos a pregar contra a violência física, noticia a Variety. Mas Rock passou discretamente, sem fazer qualquer comentário.

There’s a small media frenzy outside the Wilbur Theatre in Boston, where Chris Rock is making his first public appearance since Will Smith slapped him at the #Oscars pic.twitter.com/mD5YeYgVf5 — Rebecca Rubin (@rebeccaarubin) March 30, 2022

Desde o momento mais insólito da história dos Óscares que as vendas de bilhetes para a digressão de espetáculos de comédia stand up do humorista dispararam. O preço passou de cerca de 46 dólares (aproximadamente 41 euros) para 400 dólares (aproximadamente 359 euros), relata a Sky News.

O revendedor TickPick escreveu até na segunda-feira: “Vendemos mais bilhetes para ver Chris Rock durante a noite do que no mês passado todo”, como se lê na publicação do Twitter.

We sold more tickets to see Chris Rock overnight than we did in the past month combined. — TickPick (@TickPick) March 28, 2022

Chris Rock tem mais três espetáculos em Boston, continuando depois a sua digressão noutras cidades dos EUA. Fica a dúvida se em algum deles se pronunciará sobre o mediático incidente.

Na terça-feira, o vencedor do Óscar de Melhor Ator pela participação no filme “King Richard” emitiu um pedido de desculpas público, dirigido em especial ao humorista Chris Rock, pela sua atitude na cerimónia de entrega de prémios.

Gostaria de te pedir desculpa publicamente, Chris. Estava fora de controlo e estava errado”, escreveu o ator. “Estou envergonhado e as minhas ações não são reflexo do homem que quero ser. Não há lugar para violência num mundo de amor e bondade”.

Na quarta-feira, a Academia revelou que Will Smith foi convidado a abandonar a cerimónia dos Óscares depois da altercação, mas “recusou”. Reconhecendo que podia ter abordado a situação “de forma diferente”, a organização tem agora aberto um processo disciplinar contra o ator por conduta violenta.