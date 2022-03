Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Gouveia e Melo voltou atrás na sua decisão de exonerar Licínio Luís e o capelão da Marinha será reintegrado. A informação foi avançada esta quinta-feira durante a missa campal em Pinheiro da Cruz e, segundo o Diário de Notícias, o capelão vai ficar na base do Alfeite e não voltará aos fuzileiros.

“Nós não relativizamos a vida humana”, disse Gouveia e Melo no momento em que anunciou a mudança de decisão.

Licínio Luís utilizou as redes sociais para criticar o discurso de Gouveia Melo, a propósito do caso da morte do agente da PSP Fábio Guerra. “O senhor almirante que aguarde pela Justiça. Julgar sem saber não corre nada bem”, escreveu o capelão, dirigindo as suas palavras ao Chefe da Marinha. A exoneração surgiu depois dos comentários no Facebook e foi confirmada por fonte oficial da Marinha.

A exoneração foi confirmada esta terça-feira e, segundo apurou o Observador, o comandante do corpo de fuzileiros terá deixado um aviso: quem fosse apanhado a passar informações que não correspondessem à “versão oficial” daquilo que terá acontecido nos últimos dias arriscava um “castigo”, possivelmente “prisão”.