(Artigo em atualização)

O capelão da Marinha, que criticou o discurso do almirante Gouveia e Melo sobre o envolvimento de dois fuzileiros na morte do agente da PSP Fábio Guerra, foi exonerado. Licínio Luís tinha feito uma publicação na rede social Facebook.

A informação foi confirmada ao Observador por fonte oficial da Marinha. “À data de hoje, 29 de Março, o Sr. Capelão encontra-se exonerado”, avança o ramo.

O capelão da Marinha criticou abertamente o Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) pela forma como Gouveia e Melo se referiu aos dois fuzileiros envolvidos na morte de uma agente da PSP, há uma semana e meia. Nas últimas horas, a versão de que o padre Licínio Luís poderia ser exonerado — e até expulso do ramo — geraram uma onda de solidariedade entre atuais e antigos militares daquele corpo de elite — e colocaram o almirante Gouveia e Melo debaixo de fogo intenso. Elementos do corpo de fuzileiros foram ameaçados com “prisão” caso promovessem uma “versão não oficial” dos acontecimentos.

Esta terça-feira de manhã, o comandante do corpo de fuzileiros convocou alguns dos militares da unidade e deixou o aviso: horas depois de o capelão ter reunido com Gouveia e Melo — e, segundo apurou o Observador, depois ter sido ameaçado com a expulsão do ramo —, quem fosse apanhado a passar informações que fugissem à “versão oficial” dos acontecimentos dos últimos dias arriscava um “castigo”, possivelmente “prisão”.