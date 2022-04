Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O leilão para a atribuição de potência solar a instalar nos espelhos de água de seis barragens resultou na tarifa elétrica mais baixa a nível mundial — com o preço negativo de 4,13 euros por MW hora. Este valor que consta de uma das propostas da EDP Renováveis que ganhou o maior lote a concurso — a instalar na barragem do Alqueva — representa um desconto de 110% à tarifa de referência fixada (45 euros por MW hora) e 137% inferior à tarifa já ela historicamente baixa obtida no leilão solar realizado em 2020, refere o Ministério do Ambiente e Ação Climática (MAAC).

Em comunicado o MAAC refere que este procedimento resulta em ganhos de 114 milhões de euros para os consumidores de eletricidade durante os primeiros 15 anos da concessão, que resultam dos preços muito baixos num dos lotes e de compensações a pagar pelas empresas vencedoras ao sistema elétrico. Nesta modalidade de compensação, a contribuição média foi de 47,7 mil euros por MW por ano, o que resulta numa receita fixa e garantida para o sistema elétrico de quatro milhões de euros por ano.

Foram adjudicadas pontos de injeção na rede elétrica para centrais solares em sete barragens — Alqueva, Cabril, Alto Rabagão, Paredela, Salamonde, Tabuaço e Castelo de Bode. Este lote referente a 50 MW em Castelo de Bode pode ainda ser adjudicado ao concorrente único após a fase de audiência prévia dos interessados. Tabuaço foi o leilão mais disputado com mais de 2o rondas, tendo sido ganho pela Finerge que ficou também com a Paredela e Salomonde. A Endesa ganhou o Alto Rabagão. A Voltalia foi a outra vencedora.

A EDP Renováveis que até agora não tinha obtido resultados significativos nos concursos de potência solar venceu o maior lote no Alqueva com uma ligação para 70 MW de potência fotovoltaica a partir de uma central flutuante a instalar no maior lago artificial da Europa. Este projeto tem associada outra potência renovável (eólica e solar) e apresenta a tal tarifa negativa, ao abrigo de uma das modalidades previstas no leilão — o desconto face ao preço de referência. A maioria dos lotes foi adjudicada por compensação a pagar ao sistema elétrico.