Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A EDP Renováveis arrematou o lote de maior dimensão no concurso para a potência solar flutuante na barragem do Alqueva. Em comunicado, a empresa indica que obteve o direito de ligação à rede de uma capacidade de 70 MW (megawatt) com contrato 4 euros por MWh negativos por um período de 15 anos. A concessão é por 30 anos.

A empresa espera poder instalar até 154 MW de energias renováveis com este projeto, o que inclui os 70 MW dos painéis solares flutuantes que foram posto a leilão, mais potência eólica (70MW) e de sobreequipamento solar (14 MW) que ficam excluídos do contrato estabelecido a preços negativos. Este projeto tem um prazo previsto de entrada em operação para 2025 e segundo o comunicado é um “exemplo raro da criação de valor através da hibridização (mistura) de tecnologias renováveis e da otimização da capacidade de ligação à rede”.

A Endesa anunciou ter conseguido o direito de ligação de 42 MW para a energia solar flutuante na barragem do Alto Rabagão. Este projeto que será instalado na bacia de uma hidroelétrica explorada pela EDP deverá estar operacional em 2026 e representa um investimento de 115 milhões de euros.

O Governo lançou no final do ano passado um concurso para a adjudicação de sete lotes de potência solar flutuante em sete barragens num total de 263 MW, com um preço-base de licitação de 45 euros por MW hora. Para além do Alqueva e do Alto Rabagão, espelhos de água onde já existem projetos mais pequenos de solar flutuante, foram a concurso as bacias de Paradela, Salamonde e Vilar Tabuaço (norte), e Castelo de Bode e Cabril no centro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O prazo para a entrega das propostas terminou esta segunda-feira. Ainda não se conhecem todos os resultados.