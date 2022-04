Este artigo é da autoria da EDP

Nesta Páscoa o Planeta Zero da EDP comercial e o Oceanário mostram a todos as rotinas desconhecidas do aquário através de uma entrada virtual que dará a conhecer, pelas vozes dos aquaristas, as atividades de bastidores que suscitam tanta curiosidade.

São cinco visitas online distintas para que os participantes possam entrar no Oceanário a partir de casa e, guiados por um educador marinho, mergulhar no aquário central e ver a alimentação de raias e tubarões ou tomar um pequeno-almoço com as lontras. Poderão saber mais sobre reprodução de pinguins ou a importância dos recifes de corais nos ecossistemas marinhos.

Esta parceria entre o Oceanário de Lisboa e o EDP Planeta Zero deu origem a um programa que é, como se vê, recheado de diversão, mas também de mensagens de sensibilização para o futuro das espécies animais e para o papel do homem na sua proteção.

Para participar, os clientes da EDP Comercial devem inscrever-se através do Planeta Zero da EDP, o programa de sustentabilidade da empresa que promove a alteração de hábitos e comportamentos. Criado em 2020, conta já com mais de 600 mil clientes inscritos que ganham pontos por comportamentos sustentáveis, que lhes dão acesso a experiências, sorteios e descontos numa rede de parceiros com preocupações ambientais.

Tubarões e raias, 11 abril, 10h30

Conversa online em direto com um educador marinho e um aquarista do Oceanário. Durante 60 minutos, os participantes poderão fazer uma visita virtual ao aquário central do Oceanário, assistir à alimentação das raias e descobrir todos os segredos dos tubarões. Esta é uma oportunidade única para conhecer de perto estes enigmáticos peixes e colocar questões àqueles que, todos os dias, garantem o bem-estar destas espécies.

Pinguins-de-magalhães, 12 abril, 10h30

Conversa online em direto com um educador marinho e um aquarista do Oceanário. Durante 60 minutos, os participantes poderão fazer uma visita virtual ao habitat do Antártico do Oceanário, assistir em direto à alimentação dos pinguins-de-magalhães, fazer questões ao biólogo, perceber como é feita a reprodução destas aves marinhas e saber mais sobre esta espécie.

Lontras-marinhas, 13 abril, 10h30

Conversa online em direto com um educador marinho e um aquarista do Oceanário. Durante 60 minutos, os participantes poderão fazer uma visita virtual ao habitat do Pacífico do Oceanário, assistir à alimentação e treino destes mamíferos marinhos, fazer questões aos biólogos, conhecer a origem destes animais e saber mais sobre esta espécie ameaçada.

Recifes de coral, 14 abril, 10h30

Conversa online em direto com um educador marinho e um aquarista do Oceanário, responsável pelo habitat do Índico do Oceanário. Durante 60 minutos, os participantes poderão fazer uma visita virtual aos recifes de coral do Índico, arquitetos por excelência do oceano e saber mais sobre a biodiversidade marinha que estas estruturas albergam.

Visita guiada ao Oceanário de Lisboa, 15 abril, 10h30

Visita guiada online e em direto pelo Oceanário. Nesta visita guiada por um educador marinho, os participantes darão duas voltas ao mundo, uma à superfície e outra em mergulho. Durante 60 minutos, os participantes poderão conhecer melhor os alcídeos do habitat do Atlântico, mergulhar com o peixe-lua no aquário central, disfrutar de um passeio nas poças de maré do pacifico ou viajar até às florestas tropicais do arquipélago das Seychelles.

Esqueça o material de mergulho, mas respire fundo, porque estes mergulhos são de cortar a respiração.