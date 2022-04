Após detenção de Medvedchuk, braço-direito de Putin ameaça autoridades ucranianas: "Fechem bem as portas à noite"

A Rússia recusou trocar prisioneiros por Medvedchuk, aliado de Putin. Um dos braços-direitos do Presidente russo ameaçou, porém, as autoridades ucranianas: "Devem ter cuidado e fechar bem as portas".