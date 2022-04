Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O projeto de lítio da Galp vai ficar em Setúbal. O anúncio da localização foi feito esta quarta-feira pelo consórcio que junta a petrolífera portuguesa e a Northvolt. O projeto será instalado no Parque Industrial Sapec Bay.

“A Galp e a Northvolt selecionaram a cidade portuária de Setúbal como local para a instalação da fábrica de conversão de lítio da joint venture Aurora [detida em 50% pela Galp e em 50% pela Northvolt], que pretende ser a rampa de lançamento para o desenvolvimento de uma cadeia de valor integrada de baterias de lítio na Europa”, anuncia o consórcio em comunicado.

A fábrica terá uma capacidade de produção anual inicial entre 28 mil e 35 mil toneladas de hidróxido de lítio (material utilizado na indústria de fabrico de baterias de ião-lítio), que “deverá crescer significativamente até 2030”. Segundo explica o mesmo comunicado, essa fábrica “utilizará um processo de conversão comprovado”, acrescentando que será um processo de conversão que utilização energia renovável –, “aproveitando os recentes avanços e tecnologias de processamento para aumentar a sustentabilidade e eficiência da operação” e “minimizando a dependência do gás natural como acontece na abordagem convencional”.

A unidade, acrescentam os promotores, “poderá produzir hidróxido de lítio suficiente para uma produção anual de baterias equivalente a 50 GWh (suficiente para 700 mil veículos elétricos)”, garantindo a Northvolt “um consumo de até 50% da capacidade da unidade para utilização no seu próprio fabrico de baterias”.

O projeto terá um investimento próximo dos 700 milhões de euros, avança o consórcio, projetando com ele criar mais de 200 empregos diretos qualificados e mais de 3.000 empregos indiretos na região. A decisão final de investimento ainda não está tomada — os projetos ainda estão a ser avaliados no âmbito das agendas mobilizadoras que vão ter recursos do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), mas o consórcio admite avançar com o início das operações até ao final de 2025 e comerciais em 2026.

Sines e Matosinhos eram duas localizações faladas para a instalação desta unidade, ainda que a Galp tenha descartado logo a localização da refinaria a norte que fechou no ano passado. No entanto, o ex-ministro do Ambiente, Matos Fernandes, falada numa preferência da instalação a Norte.

Afinal a instalação acontecerá em Setúbal, explicando o consórcio que a escolha devido ao “acesso a infraestruturas, caminhos-de-ferro e instalações portuárias. É também um local ideal para obter reagentes, e está próximo de utilizadores de subprodutos, nomeadamente as indústrias do cimento e do papel e pasta de papel”.