O príncipe Harry deu uma entrevista a um programa de televisão norte-americano na qual falou sobre a sua recente visita à rainha Isabel II, e contou que quis confirmar que a monarca “está protegida” e “rodeada pelas pessoas certas”. Confessou ter saudades da família, mas não referiu o pai e o irmão.

O duque de Sussex falou com Hoda Kotb, uma das apresentadoras do Today, o programa da manhã no canal norte-americano NBC. A entrevista foi dada durante os Invictus Games, que estão a acontecer em Haia, nos Países Baixos. O canal divulgou o vídeo da entrevista que foi transmitida na manhã desta quarta-feira.

Harry falou sobre a recente visita que ele e Meghan fizeram à rainha, na passada quinta-feira e disse: “Foi ótimo, foi tão bom vê-la, ela estava em grande forma. Ela sempre teve um grande sentido de humor comigo e eu estou só a garantir que ela está protegida e que tem as pessoas certas à volta dela.”

A entrevistadora lembrou que a rainha diz que o neto a faz rir e, por isso, perguntou a Harry se ele o voltou a fazer nesta visita, ao que o príncipe respondeu: “Sim. Eu e a Meghan tomámos chá com ela e foi muito bom pôr a conversa em dia com ela”. O príncipe acrescenta que ele e a avó têm “uma relação muito especial. Nós falamos sobre coisas que ela não pode falar com mais ninguém”.

A rainha completa 96 na próxima quinta-feira dia 21 de abril. Este ano é especialmente importante para a monarca e para o Reino Unido, uma vez que se celebra o Jubileu de Platina de Isabel II, ou seja, 70 anos no trono. Harry acha que a rainha está farta de celebrar aniversários, contudo acredita que o jubileu será uma celebração especial. Quando questionado sobre a sua presença nas festividades, diz que ainda não sabe. “Há muitas questões. Questões de segurança e tudo o resto. Estou a tentar que seja possível trazer os meus filhos para a conhecerem.”

Ele diz que foi muito bom ver a avó em privado e acrescentou que também foi muito bom “ter a oportunidade de regressar ao Reino Unido depois de dois anos longe”, em que as duas exceções foram o funeral do avô e a apresentação de uma estátua em homenagem à sua mãe, a princesa Diana.

Saudades da família

O príncipe confessou ter saudades da família, “especialmente ao longo dos últimos dois anos”. Contudo, quando a entrevistadora lhe perguntou, especificamente, se tinha saudades do pai, o príncipe Carlos, e do irmão, o príncipe William, Harry desviou a sua resposta para o evento que está a acontecer e que o trouxe de regresso à Europa, os Invictus Games: “Para mim, neste momento, estou aqui, focado nestas pessoas e nas suas famílias e em dar tudo o que eu posso.” E continua, passando diretamente para o seu núcleo familiar em Los Angeles: “Este é o meu foco aqui. Quando me for embora, vou voltar e o meu foco é a minha família, de quem tenho muitas saudades”.

Harry falou sobre a mãe, a princesa Diana, e disse que sente a sua “presença em quase tudo o que faz, mas definitivamente mais, durante os últimos dois anos”. Explicou que é como “se ela tivesse ajudado o meu irmão a organizar-se e agora está a ajudar-me a mim”.

A nova vida nos EUA

A entrevistadora perguntou a Harry se ele vive em paz agora, depois de estar a viver nos Estados Unidos há dois anos, e ele responde: “Não sei quantas pessoas se sentem realmente em paz, há alturas em que me sinto massivamente em paz”.

O príncipe explicou que ele e Meghan mudaram “a vida de serviço para os Estados Unidos” e continuam a fazer o que faziam antes. “Nada mudou para nós.”

No vídeo o príncipe fala sobre a sua vida em Los Angeles que confessou ser, por agora, a sua “casa”. Acrescenta ainda sobre o local onde a família vive: “Fomos recebidos de braços abertos e temos uma comunidade fantástica em Santa Bárbara”, no estado da Califórnia.

Harry disse que a sua vida gira em torno dos filhos e que o trabalho em casa tem sido complicado, porque é difícil separá-lo das crianças. Contou até que o filho mais velho, Archie, “passa mais tempo a interromper as chamadas de Zoom do que qualquer outra pessoa”.

O príncipe mostrou-se feliz com a paternidade e revelou: “O meu mantra diário agora, é perigoso porque tenho de ter cuidado para não ter um burnout, mas é tornar o mundo melhor para os meus filhos.”

Harry e Meghan visitaram a rainha na passada quinta-feira, dia 15 de abril, antes de se dirigirem à cidade de Haia para um fim de semana cheio de atividades, a propósito da abertura dos Invictus Games no sábado. Este evento é uma competição desportiva fundada em 2014 pelo príncipe Harry para pessoal das forças armadas, veteranos e feridos de guerra.