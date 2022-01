Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É a 6 de fevereiro que Isabel II se tornará na primeira monarca britânica a celebrar o Jubileu de Platina, mas as celebrações que pretendem assinalar os 70 anos no trono prometem estender-se ao longo de vários meses de 2022, mesmo que o ano comece ensombrado pelo caso do príncipe André — que ainda corre o risco de ser levado a tribunal pelas acusações de abuso sexual de que é alvo — e pelo livro do príncipe Harry que deverá chegar aos escaparates no outono. Entretanto, são conhecidos os planos das celebrações, que incluem festas de rua e até um concerto com algumas das maiores estrelas do entretenimento.

De acordo com a BBC, a primeira atividade do plano acontece já esta segunda-feira, com o arranque de uma competição para inventar um novo pudim para celebrar o já longo reinado de Isabel II, com os finalistas a serem avaliados por um painel de especialistas, incluindo a chef Monica Galetti, jurada do Masterchef britânico. A receita vencedora será depois divulgada ao público e o pudim será degustado nos Grandes Almoços do Jubileu, evento a decorrer durante o fim de semana prolongado de 2 a 5 de junho, também previsto nas celebrações.

À semelhança do que já antes aconteceu nos Jubileus de Ouro e de Diamante, o fim de semana prolongado transita de fevereiro para junho, com as probabilidades de bom tempo a serem maiores. Nestes dias, tanto Sandringham como Balmoral estarão abertas ao público.

De 12 a 15 de maio, haverá um espetáculo de 90 minutos no Castelo de Windsor que contará com a assistência de 500 cavalos e 1.000 artistas, através do qual será contada a história da monarca até aos dias de hoje. Já a 2 de junho, o primeiro dia do fim de semana prolongado, acontecerá o regresso do desfile Trooping the Colour que acontecerá em pleno pela primeira vez desde o início da pandemia — marcarão presença mais de 1.400 soldados, 200 cavalos e 400 músicos.

No dia seguinte, a 3 de junho, será realizado um serviço religioso na Catedral de São Paulo, em Londres. A 4 haverá uma festa no Palácio de Buckingham acessível a membros do público que queiram assistir a um concerto ao vivo mediante inscrição prévia. Embora ainda não sejam conhecidos os nomes, a BBC fala em grandes estrelas do universo do entretenimento.

E no domingo, 5 de junho, acontece o Grande Almoço do Jubileu um pouco por todo o país, com festas de ruas prometidas na agenda, na qual consta ainda, para o mesmo dia, um grande desfile composto com 5 mil pessoas do Reino Unido e da Commonwealth nas imediações do Palácio de Buckingham — com artes de rua, circo e música. Destaque ainda para o “Rio de Esperança”, com 200 bandeiras de seda decoradas com imagens desenhadas por crianças, que vai ocupar o centro da cidade.

Julho ficará marcado por três exposições dedicadas à monarca, numa viagem que vai desde a ascensão de Isabel II ao trono aos jubileus que já celebrou — estarão patentes no Palácio de Buckingham, no Castelo de Windsor e no Palácio de Holyroodhouse.

Ainda não se sabe em que eventos a rainha vai marcar presença, sobretudo depois de a monarca ter sido aconselhada a descansar durante várias semanas após a estada hospitalar em outubro último. Existe uma grande probabilidade de que os compromissos do jubileu sejam, em grande parte, assumidos pelo resto da família, incluindo o príncipe William, herdeiro ao trono, e a sua mulher Kate Middleton, que recentemente celebrou 40 anos de vida. Garantido é o facto de este ser o primeiro jubileu da rainha sem a companhia do marido, com a morte do príncipe de Edimburgo, em abril, a impactar a família real britânica.