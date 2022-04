Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O BCE deve interromper as novas compras de dívida pública nos mercados financeiros já em julho e é “possível” que logo nesse mês haja uma primeira subida das taxas de juro. A mensagem foi transmitida quarta-feira pelo governador do banco central da Letónia mas, esta quinta-feira, ganhou força por ter sido repetida pelo vice-presidente do BCE, o espanhol Luis de Guindos.

“A minha opinião é que o programa [de compras de dívida] deve terminar em julho e, no que diz respeito ao primeiro aumento dos juros teremos de ver quais são as nossas projeções, os diferentes cenários e, só depois disso, decidir“, indicou De Guindos em entrevista à agência Bloomberg.

“Na perspetiva que se pode ter hoje, [subir as taxas de juro] em julho é possível, mas setembro, ou mesmo mais tarde, também é possível“, elaborou. O staff de economistas do BCE divulga novas projeções trimestrais para o crescimento e para a inflação no próximo mês de junho, altura em que haverá informação mais atualizada para informar a decisão da autoridade monetária.

Esta quinta-feira, o Eurostat confirmou a subida da inflação na zona euro para 7,4% (primeira estimativa tinha sido ligeiramente superior, 7,5%). De Guindos disse acreditar que “a inflação vai começar a cair na segunda metade do ano” mas, mesmo aí, “deverá permanecer acima de 4% no último trimestre”. Ou seja, será o dobro do objetivo de médio prazo do BCE.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Recorde-se que, ainda em novembro, Christine Lagarde visitou Lisboa e considerou “muito improvável” que se reunissem as condições para justificar uma subida das taxas de juro ainda em 2022. Menos de seis meses volvidos, parece quase certo que essa primeira subida das taxas de juro na zona euro virá não só antes do final do ano como poderá vir ainda no terceiro trimestre.

Já depois do final da última conferência de imprensa do BCE, “fontes conhecedoras do processo” indicaram à agência financeira Bloomberg que “está a formar-se um consenso crescente” entre os membros do Conselho do BCE no sentido de se avançar para uma mexida nas taxas de juro algures entre julho e setembro.