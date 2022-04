Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A contratação assegurada do argentino Julian Álvarez, a contratação cada vez mais badalada do norueguês Erling Haaland, a contratação sempre abordada de mais um avançado. Depois de mais um verão onde não teve capacidade de chegar ao avançado que Pep Guardiola pede há muito (Harry Kane), o Manchester City está a apostar muito no próximo mercado de transferências para reforçar um setor e uma posição que até Cristiano Ronaldo teve no ponto de mira. Com isso, e tendo em conta que o espanhol gosta de trabalhar com plantéis curtos, Gabriel Jesus é um incógnita para a próxima época. Ele deu a “sua” resposta.

Numa semana em que viu o seu nome associado a uma saída e com um clube como provável destino (e também ele da Premier League, o Arsenal), o internacional brasileiro teve o seu grande jogo como jogador do Manchester City na receção ao aflito Watford. E quando muitos falavam dele como carta fora, foi titular e saiu com um póquer, passando a somar agora mais golos (11) do que assistências (dez) na presente época. Sem margem de erro, os citizens golearam por 5-1, reforçaram a liderança na Premier League e passaram agora a pressão da jornada para o Liverpool, que defronta este domingo o Everton.

O jogo foi fácil e a resistência do conjunto de Roy Hodgson durou apenas quatro minutos mesmo com uma paragem pelo meio: após um cruzamento de João Cancelo que atravessou a área sem desvio, Zinchenko recebeu na esquerda e assistiu Gabriel Jesus no coração da área para o 1-0 isolado (4′). O desbloqueador estava encontrado e o 2-0 não demorou muito, com Kevin de Bruyne a combinar com Cancelo à direita antes de cruzar para o desvio de cabeça ao segundo poste do brasileiro (23′). Kamara ainda reduziu num dos raros erros da defesa da casa mas Rodri, num remate de fora da área, fez o 3-1 (34′).

O encontro estava praticamente resolvido ao intervalo e, para não haver mesmo dúvidas, o Manchester City chegou ao 4-1 logo no arranque do segundo tempo com uma grande penalidade transformada por Gabriel Jesus (49′) e fechou as contas pouco depois com mais um golo do brasileiro após combinação com De Bruyne numa grande jogada coletiva em transição que mostrou todo o poderio coletivo da equipa (53′).