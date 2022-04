Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A vitória arrancada a ferros pelo Benfica na receção ao Sporting da última semana, com uma recuperação de 17 pontos de desvantagem até ao triunfo com o lançamento decisivo no último segundo, esvaziou em parte aquilo que poderia ser o clássico na Invicta tendo em conta a primeira posição já garantida pelos encarnados para o playoff. No entanto, um encontro entre FC Porto e Benfica tem sempre o seu “peso”. Este não foi exceção. E terminou com o triunfos dos azuis e brancos por 65-60, naquela que foi a melhor prenda também para o próprio Dragão Arena com casa cheia que cumpria o seu 13.º aniversário.

Com este resultado, e com a vitória do Sporting frente à Oliveirense no Pavilhão João Rocha com um triplo de Mike Fofana a três segundos do final (69-67), a última jornada da segunda fase da Liga, que se realiza no próximo fim de semana, irá decidir o segundo lugar no Dragão Arena entre dragões e leões, num encontro que define quem joga em casa e fora em caso de “negra” quando se cruzarem na fase de playoff.

