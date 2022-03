Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

À semelhança do que se passa também no andebol, com a nuance de neste caso haver ainda um playoff para decidir o campeão, a fase regular da Liga de basquetebol está a ser marcada pelo domínio dos três “grandes” que lutam pelo título e com a influência dos encontros entre ambos a ter bastante peso para a classificação tendo em conta os poucos deslizes na temporada. E era nesse contexto que chegava mais um clássico na Luz, que poderia colar o Benfica ao Sporting na liderança ou fazer subir o FC Porto ao segundo lugar à frente dos encarnados tendo mais um jogo a quatro jornadas do final e ainda com um dérbi em Alvalade a fechar.

“É um clássico, tem sempre fatores diferentes, mas a nossa maneira de abordar o jogo é a mesma dos outros jogos. Queremos vencer. Sabemos que eles têm uma equipa boa, com uma base de trabalho de muitos anos com o mesmo treinador. Em termos de processos, é uma equipa muito estável e consistente. Vamos procurar intervir na dinâmica ofensiva deles e procurar as nossas vantagens ofensivamente, circulando a bola dentro da nossa filosofia de jogo. Aproveitámos estas semanas de paragem para aperfeiçoar detalhes que fomos perdendo ao longo da competição porque a densidade de jogos foi muito grande”, tinha destacado Norberto Alves, treinador dos encarnados, à BTV, olhando para um triunfo que deixaria a equipa a depender apenas de si para acabar no primeiro lugar apesar das derrotas com FC Porto (fora) e Sporting (casa).

“Um clássico é sempre um clássico. Queremos entrar da melhor maneira e arrecadar a vitória. Jogar lá nunca é fácil, mas são ambas excelentes equipas e acredito que vai ser um jogo bastante equilibrado. Vamos com tudo para ganhar. Estamos num bom momento e sete vitórias seguidas é sempre um bom registo. Queremos continuar nesta senda vitoriosa e já mostrámos que conseguimos ganhar ao Benfica em nossa casa. Agora esperamos conseguir mais uma vitória no pavilhão deles”, salientara o base Francisco Amarante, que falou aos canais dos portistas na antevisão de um jogo que poderia aproximar a equipa da liderança após duas derrotas por falta de comparência com Oliveirense e Ovarense e um desaire com o CAB Madeira.

Ainda assim, e dentro da rivalidade e da parte desportiva, havia um outro ponto que também não passava ao lado: a estreia de Vladyslav Voytso como capitão da equipa do FC Porto em vez de Miguel Queiroz, naquela que foi uma homenagem do basquetebol dos azuis e brancos ao jogador internacional português de 22 anos mas que nasceu na Ucrânia, representando os dragões desde 2016. E o primeiro jogo nessa condição, que foi antecedido por uma fotografia em conjunto dos elementos das duas equipas em homenagem ao país de leste (com os portistas a usarem t-shirts azuis e amarelas), não poderia ter corrido melhor.

A primeira parte do encontro foi marcada pelo equilíbrio, com um empate no final do período inicial (19-19) e uma vantagem mínima dos encarnados ao intervalo por dois pontos (36-34). Apesar de muitas vezes terem forçado em demasia os lançamentos exteriores mesmo com uma percentagem baixa, os encarnados saíram na frente perante uma formação azul e branca que contou com menos Max Landis do que é habitual e não conseguiu aproveitar os erros adversários para passar para a frente do marcador. Betinho Gomes acabou os 20 minutos iniciais como melhor marcador (nove pontos), seguido do sempre importante poste da casa Makram Romhdane e do portista Charlon Kloof, ambos com oito pontos cada.

O segundo tempo começou com um parcial de 7-2 dos encarnados, que aumentaram a agressividade no plano defensivo e colocaram outras dificuldades ao ataque dos azuis e brancos. José Silva, com um triplo, colocou mesmo o jogo na vantagem máxima até aí de oito pontos (50-42) antes de uma pequena recuperação do FC Porto que reduziu com um lançamento exterior de João Soares que fechou o terceiro período em 57-52. Ia tudo em aberto para os derradeiros dez minutos, que começaram com os visitantes a encostar em 57-56 numa fase que teve apenas seis pontos em cinco minutos entre os dois conjuntos e a partirem de vez para o triunfo após um último parcial em que a equipa da casa conseguiu apenas marcar seis pontos (68-63).