Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 61.º dia do conflito?

O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, e o secretário da Defesa, Lloyd Austin, falaram esta segunda-feira de manhã sobre o encontro que este domingo tiveram com o Presidente Volodymyr Zelensky, em Kiev.

Para além de terem reforçado as possibilidades da Ucrânia, que acreditam capaz de vencer a guerra — Blinken disse que “a Rússia está a falhar” nos seus objetivos militares; Austin que os ucranianos “podem ganhar se tiverem o equipamento certo, o apoio certo” —, aqueles que são os mais altos representantes do governo dos EUA a visitar o país desde o início da invasão anunciaram ainda novo pacote de ajuda militar a Kiev. Explicaram, já de regresso à fronteira com a Polónia, a Ucrânia irá receber 299 milhões de euros em financiamento militar estrangeiro e 153 milhões de euros em munições.