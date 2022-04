Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A concessão de crédito à habitação cresceu em março a um ritmo de 4,8%, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal, instituição que nota que “os empréstimos à habitação não cresciam tanto desde outubro de 2008“.

A informação do Banco de Portugal é que no final de março, o montante total de empréstimos à habitação era de 97,9 mil milhões de euros. Mas o crédito ao consumo também subiu, pelos mesmos 4,8% – para um total de 19,9 mil milhões de euros concedidos pela banca, no total, para esta finalidade.

Por outro lado, “desde março de 2021 que os empréstimos concedidos às empresas têm registado uma tendência de desaceleração”. O Banco de Portugal nota que em março de 2022 esta “desaceleração foi transversal a todas as classes de dimensão (com exceção das microempresas) e mais expressiva nas empresas do setor do alojamento e restauração e das atividades de informação e de comunicação“.

Ainda assim, no final de março de 2022, o montante total de empréstimos concedidos pelos bancos às empresas era de 76,2 mil milhões de euros. “Estes empréstimos cresceram 3,3% em relação a março de 2021”, salienta o Banco de Portugal.