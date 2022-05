Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

João Mota, Marco Paulo, Patrícia Mamona e Aurioul Dongmo foram condecorados pelo Presidente da República no Palácio Nacional de Belém, em Lisboa, numa cerimónia que teve lugar esta segunda-feira.

O ator e encenador João Mota, fundador do Teatro da Comuna, recebeu a Ordem do Infante D. Henrique, tal como já tinha avançado no domingo o Jornal de Notícias. Quase com 80 anos, João Mota entrou para o elenco do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, em 1957, palco onde trabalhou com ilustres encenadores. Em 2021, numa entrevista ao Observador, preparava-se para sair de cena ao fim de mais de seis décadas de trabalho.

Aos 77 anos, o cantor Marco Paulo foi também distinguido por Marcelo Rebelo de Sousa com Ordem do Infante D. Henrique. No programa apresentado por Júlia Pinheiro, na SIC, contou que o Presidente da República “fez um discurso muito emocionante”, referindo-se ao ator como “um artista que ao longo destes anos tem levado a musica, tem levado a voz, tem levado Portugal por tantos cantos do mundo”.

Marco Paulo disse ainda que Marcelo teve a “gentileza” de se referir a ele como um “herói” na sequência das “doenças tão graves” contra as quais tem lutado. E, que por graça, o PR comentou: “Ainda vai cantar no meu funeral”. Já nas redes sociais, o cantor deixou uma breve nota de agradecimento que acompanha algumas fotografias que ilustram a cerimónia.

No Instagram, tanto Patrícia Mamona — medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021 e medalha de ouro nos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta desse mesmo ano – como Aurioul Dongmo — em março deste ano sagrou-se campeã do mundo do lançamento do peso em pista coberta — partilham fotografias do momento da condecoração, surgindo sorridentes com a medalha na mão e na companhia de Marcelo Rebelo de Sousa. Mamona recebeu a condecoração de Grande Oficial da Ordem do Mérito e Dongmo a de Comendador da Ordem do Mérito.