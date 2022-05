Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As forças militares russas voltaram à Praça Vermelha esta quinta-feira para ensaiarem o desfile do Dia da Vitória, a 9 de maio, dia em que a Rússia celebra a rendição nazi em 1945 e o fim da II Guerra Mundial . O primeiro treino aconteceu a 29 de abril e o ensaio geral será no sábado, 7 de maio.

As imagens libertadas ao longo da madrugada e durante a manhã desta quinta-feira mostram que o ensaio envolveu veículos de todo-o-terreno, tanques, veículos de combate de infantaria, sistemas de armas de artilharia e lançamento de mísseis e sistemas de defesa contra mísseis.

Vários MiG-29 também rasgaram os céus de Moscovo para ensaiarem o espetáculo da próxima segunda-feira. Oito destes caças formaram um “Z”, símbolo da investida russa na Ucrânia, e juntaram-se ao avião russo Ilyushin Il-80 — um posto de comando aéreo —, que também participará nas celebrações.

O espetáculo aéreo também incorporará aviões de suporte aéreo Sukhoi Su-25 Grach, caças MiG-31, caças Su-30SM e pelo menos dois bombardeiros: o Tupolev Tu-95 e o Tupolev Tu-22, ambos com capacidade para transportarem e lançarem bombas nucleares.

Por causa da guerra que a Rússia está a travar na Ucrânia, todos os olhos estão postos na habitual parada em que o país celebra o fim da chamada “Grande Guerra Patriótica”. Mas os números avançados pelo Ministério da Defesa sugerem que as celebrações serão mais modestas do que as do ano passado.

Segundo o governo russo, 129 unidades de equipamento militar, 10 mil civis e mais de 11 mil soldados vão desfilar na Praça Vermelha na próxima segunda-feira. Em 2021, havia 191 veículos militares, 12 mil pessoas na multidão e 12 mil soldados envolvidos nas celebrações.

A parada, com a habitual exibição de equipamento militar, vai começar às 10h de Moscovo (menos duas horas em Lisboa) e só terminara às 22h locais (serão 20h em Lisboa) com um espetáculo de fogo de artifício. Pelo meio, haverá concertos de orquestra e ópera dedicados aos veteranos.

Espera-se igualmente a tradicional procissão de homenagem aos cerca de 27 milhões de soviéticos que morreram durante a II Guerra Mundial — o “Regimento Imortal”. Os familiares são convidados a desfilar nas principais ruas de Moscovo.