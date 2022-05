Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Papa Francisco, que sofre de dores fortes no joelho, usou pela primeira vez uma cadeira de rodas num evento público esta quinta-feira, dias após ter dito que iria fazer um tratamento para o problema.

O The Guardian avança que num encontro com freiras e superioras de congregações de todo o mundo, o pontífice, de 85 anos, foi levado de cadeira de rodas para o salão Paulo VI, no Vaticano.

Francisco, sofre de dores no joelho direito há algum tempo, o que o impede de ficar de pé por longos períodos. Também tem dor ciática, razão pela qual coxeia.

Já numa audiência com bispos da Eslováquia, na semana passada, o Papa pediu desculpa por permanecer sentado enquanto recebia e cumprimentava os convidados.

“Tenho um problema, este joelho não funciona”, afirmou, acrescentando que têm de seguir as ordens dos médicos, que lhe disseram para não andar.

Numa entrevista ao jornal Corriere della Sera, onde o Papa se mostrou disponível para viajar até Moscovo para falar com o Presidente russo, Francisco revelou que que iria fazer uma intervenção com infiltrações no joelho devido a uma lesão no ligamento.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A agência Reuters refere que o Papa teve de cancelar ou encurtar atividades ao longo do último mês por causa das dores. Em várias ocasiões, no período que antecedeu a Páscoa, participou, mas não presidiu às missas na Basílica de São Pedro, delegando as funções a um arcebispo ou cardeal. Permaneceu sentado, mesmo durante o momento da homilia.

O Papa foi visto pela última vez de cadeira de rodas em julho do ano passado, após uma cirurgia para remover parte do intestino no hospital Gemelli, em Roma.

Uma fonte do Vaticano disse à Reuters que não é esperado que o pontífice cancele os compromissos das próximas semanas. Francisco já tem visitas marcadas para o Líbano, em Junho, seguido do Sudão do Sul, a República Democrática do Congo e o Canadá, em julho.