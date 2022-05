Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A conquista da Taça de Portugal e a chegada aos quartos da Taça Challenge acabou por ser insuficiente para o Benfica na temporada de 2017/18, a época que marcou o regresso do Sporting ao voleibol masculino e que foi a mais competitiva de que há memória em termos nacionais. Para se ter noção da luta que houve pelo Campeonato, a decisão chegou apenas nas vantagens da “negra” do quinto e último jogo da final. Aí, depois de os encarnados terem servido para poder fechar o encontro e a vitória com 14-13, o dérbi acabou por cair para os leões por 16-14. José Jardim fechava uma era no clube, Marcel Matz iniciava um nova era.

A chegada do técnico brasileiro à Luz mudou de vez aquilo que já era o habitual domínio dos encarnados. Passou de vantagem a hegemonia. E os títulos foram-se sucedendo: Campeonato, Taça e Supertaça em 2018/19; liderança em todas as provas até à interrupção pela pandemia em 2019/20; Campeonato e Supertaça em 2020/21; Supertaça e Taça de Portugal em 2021/22, com nova presença nas decisões finais do Campeonato. Tudo sempre com bons registos no plano europeu, com o Benfica a assumir-se sempre como a única equipa nacional capaz de ter uma palavra em termos internacionais na Taça Challenge ou na chegada à fase de grupos da Champions. Este sábado podia chegar o oitavo título em quatro temporadas (que na verdade foram três, pela paragem em todas as competições desportivas em 2020).

“Tratámos este jogo como mais um jogo, importante para nós, mas há já algum tempo que temos feito jogos importantes. Grande parte da base da equipa está comigo há algum tempo, está acostumada a estes jogos importantes. Há que aproveitar uma semana inteira de trabalho, todas as condições que o Benfica nos oferece e tirar partido disso. Estamos bem preparados para o jogo, que pode ser o último da temporada. Em termos de expectativa individual os jogadores percebem o adversário. As equipas conhecem-se muito bem, há um ou outro detalhe que pode ser alterado no outro lado, mas não sei se vai produzir efeito positivo ou não. O jogo está encaminhado, tem um ritmo a seguir, mas qualquer confronto tem sempre algo de novo. Queremos fazer um jogo sempre agressivo”, frisara o técnico antes do jogo.

Em 24 jogos no Benfica frente ao Sporting, Marcel Matz levava um total de 22 vitórias, tendo apenas um desaire na fase regular do Campeonato de 2018/19 e outro na final da Taça de Portugal de 2020/21. Essa foi mais uma das mudanças de paradigma que os encarnados conseguiram nas últimas épocas, que foi reforçada na presente temporada com sete triunfos noutros tantos jogos com os leões entre Campeonato, Taça de Portugal, Supertaça e partidas 1 e 2 da final. No jogo 3, nada mudou. E o Benfica conquistou pela décima vez o Campeonato, superando o FC Porto e ficando só atrás de Sp. Espinho (18) e Técnico (13).

E se é certo que, noutros dérbis, a competitividade de jogo apresentada pelo Sporting ainda ofereceu em algumas fases dúvidas sobre o resultado, agora o Benfica não deu hipóteses ao rival direto, vencendo sem problemas no Pavilhão da Luz por 3-0 frente a um conjunto leonino sem argumentos para as águias.

