O Tribunal de Ponte de Sor (Portalegre) decretou a prisão preventiva de um homem de 53 anos, suspeito da prática do crime de violência doméstica, contra a companheira, de 50 anos, divulgou a GNR, esta segunda-feira.

O Comando Territorial de Portalegre da GNR explica, em comunicado, que a detenção ocorreu na sexta-feira.

No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica contra a vítima, sua companheira de 50 anos, causando-lhe medo e inquietação”, lê-se no documento.

De acordo com a GNR, após diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção no dia 2 e, no âmbito das medidas de coação aplicadas no dia seguinte pelo Tribunal de Ponte de Sor, foi dado cumprimento a um novo mandado de detenção, após essas medidas de coação terem sido violadas pelo agressor.

Na sexta-feira, o suspeito foi novamente presente a Tribunal, tendo sido decretada a sua prisão preventiva.