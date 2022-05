A Polícia Judiciária (PJ) deteve o jovem suspeito das agressões que levaram à morte de um homem durante os festejos do 30.º campeonato do FC Porto, na madrugada de domingo junto ao Estádio do Dragão. O jovem, que tem 19 anos, foi detido durante a noite de segunda-feira pela suspeita de homicídio qualificado.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, a PJ revela que o crime terá acontecido em “retaliação por uma sucessão de agressões que, desde janeiro deste ano, tinham ocorrido entre o arguido, familiares deste e a vítima”.

Na madrugada de domingo, um homem de 26 anos foi esfaqueado mortalmente, tendo a PSP do Porto identificado os suspeitos das agressões que resultaram na sua morte junto ao estádio do Dragão, onde se juntaram dezenas de milhar de adeptos.

O detido, que segundo a PJ trabalha como empregado de limpeza, não tem antecedentes criminais. Vai ser presente a um primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.