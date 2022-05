Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Marcelo Pecci, o procurador do Paraguai responsável por casos de crime organizado e tráfico de droga, foi assassinado esta terça numa praia na Colômbia, local onde estava a passar a sua lua de mel.

Os atacantes, segundo a jornalista e mulher, Claudia Aguilera, aproximaram-se da praia de Baru, onde o casal se encontrava, num pequeno barco . Ainda segundo o relato feito à Associated Press, um dos atacantes, “sem dizer uma palavra, disparou duas vezes sobre Marcelo, uma na cara e outra nas costas“. O atirador ainda disparou uma terceira munição contra um segurança, que não ficou ferido, afirmou o hotel onde o casal se encontrava, segundo a agência de notícias.

O procurador e a mulher casaram-se em abril e a família iria aumentar em breve: a última publicação da jornalista antes do assassinato, na rede social Instagram, servia para anunciar a gravidez com uma fotografia de ambos junto a um pequeno par de sapatos de bebé. “O melhor presente de casamento… o aproximar da vida que é o testemunho do amor”, escreveu Claudia na publicação.

O Presidente do Paraguai, Mario Abdo Benitez, expressou as suas condolências na rede social Twitter. “O covarde assassinato do procurador Marcelo Pecci na Colômbia enluta toda a nação paraguaia“, afirmou.

Condenamos com toda a veemência este trágico acontecimento e redobramos o nosso compromisso de lutar conta o crime organizado. As nossas sinceras condolências para os seus familiares.”

El cobarde asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia enluta a toda la Nación paraguaya.

Condenamos en los términos más enérgicos este trágico hecho y redoblamos nuestro compromiso de lucha contra el crimen organizado.

Nuestras sinceras condolencias a sus familiares. — Marito Abdo (@MaritoAbdo) May 10, 2022

O ministro da Defesa da Colômbia, Diego Molano, afirmou que uma unidade de investigação de elite foi enviada para o local e que autoridades paraguaias e norte-americanas vão ajudar a identificar e condenar os perpetradores do assassinato.