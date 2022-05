Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foram identificados “certos padrões irregulares de votação” nos resultados de seis países após o segundo ensaio da segunda semifinal do Festival Eurovisão da Canção 2022, que decorreu na quinta-feira, anunciou a União Europeia de Radiodifusão (EBU).

De acordo com o comunicado emitido pela EBU este sábado à noite, os resultados foram recalculados com base “nos de outros países com registos de voto semelhantes” e uma nova pontuação foi atribuída. “O processo foi aprovado pelo Monitor de Votação Independente”, disse a EBU, sem indicar quais os países afetados ou as irregularidades detetadas.

Segundo vários jornais internacionais, os seis países em causa foram Azerbaijão, Geórgia, Montenegro, Polónia, Roménia e San Marino. A EBU acrescentou que leva “extremamente a sério” qualquer tentativa de manipulação da votação e que “tem o direito de remover tais votos de acordo com as Instruções Oficiais de Votação, independentemente desses poderem ou não influenciar os resultados”, mas deu mais explicações.

O Telegraph referiu que os canais de televisão públicos do Azerbaijão e Geórgia estão a tentar perceber o que correu mal com a sua votação. Paul Jordan, um especialista em Eurovisão ouvido pelo jornal, disse que não é a primeira vez que são detetadas irregularidades na votação, mas que não é normal que estas afetem tantos países.

A Ucrânia foi a vencedora da edição de 2022 da Eurovisão, que decorreu esta semana em Turim, Itália. As semifinais decorreram terça e quinta-feira e a final este sábado. O Reino Unido venceu no voto do júri, mas a votação popular garantiu o primeiro lugar à Ucrânia, representada pelos Kalush Orchestra e a canção “Stefania”. A candidata portuguesa, MARO, ficou em nono lugar, o segundo melhor resultado nas últimas duas décadas.