Não era propriamente um segredo, agora está mesmo confirmado: Carlos Carvalhal vai mesmo abandonar o comando do Sp. Braga depois de uma passagem em que ganhou uma Taça de Portugal (2021), chegou aos quartos da Liga Europa onde só caiu frente ao finalista Rangers (2022) mas não foi além do quarto lugar nas duas últimas temporadas e sem conseguir diminuir o fosso existente para os “grandes”.

“A Sp. Braga, SAD informa que, cumpridos os dois anos previstos no contrato, Carlos Carvalhal cessa a sua ligação ao clube. Não obstante a vontade previamente transmitida a Carlos Carvalhal com vista à continuidade do trabalho desenvolvido, o treinador comunicou, esta segunda-feira, que pretende encerrar o ciclo no Sp. Braga e abraçar novos projetos desportivos”, anunciou o clube minhoto em comunicado emitido na manhã desta segunda-feira, após a última jornada da Liga em Famalicão (2-3).

“A conquista da Taça de Portugal, em pleno ano de centenário, figura como uma marca inalienável nos 101 anos da história do Sp. Braga, garantindo que o contributo de Carlos Carvalhal tenha lugar cativo na galeria de feitos do nosso clube. O Sp. Braga agradece a Carlos Carvalhal todo o trabalho e dedicação colocado ao serviço do clube, enaltecendo a atitude profissional como sempre encarou as suas tarefas na liderança da equipa principal”, concluiu a mesma missiva que anunciou a alteração no comando técnico.

“Quando assinámos contrato, o presidente traçou objetivos, altos e exigentes, e conseguimos vencer a Taça de Portugal, fomos a mais duas finais, valorizámos jogadores, apostámos forte na formação, fizemos boas campanhas na Liga Europa. Tudo isto foi o que o presidente definiu como objetivo, acho que também cumprimos na íntegra. Estou grato ao presidente, aos meus jogadores, ao staff, aos adeptos por me terem proporcionado estas memórias que vou guardar para o resto da vida e a vida continua e segue. O Sp. Braga, como disse o presidente e bem, tem já uma esteira de êxitos e objetivos altos, vai continuar nessa esteira de certeza absoluta, continua a crescer de forma espectacular e assim vai continuar”, referiu o técnico.

“Foram dois anos de trabalho, de muita competência, de coisas muito boas que conseguimos fazer. Mostrámos que temos um grande grupo de trabalho, fizemos coisas muito interessantes, conquistámos uma Taça de Portugal, fizemos coisas muito boas este ano, nomeadamente na Liga Europa, fizemos uma segunda volta onde ganhámos aos três grandes, coisa que nenhum outro clube conseguiu fazer. Somos um clube grande, que tem demonstrado que, independentemente de um ou outro jogador e treinador que possam sair, vai continuar sempre a lutar pelos objetivos. Pena nossa perder um treinador que é da casa, que ama este clube, mas a vida é assim mesmo. Quero dizer que portas estão sempre abertas. Um dia que mude o ciclo e queira regressar… Acredito que um dia volta cá”, salientou o presidente António Salvador.

De recordar que, durante estes dois anos, Carvalhal chegou a ter propostas para sair mas acabou sempre por acordar a permanência no clube. O Flamengo foi um desses exemplos. Os minhotos deverão agora fechar nos próximos dias o sucessor no comando técnico, não estando colocada de parte a hipótese de chegar ao banco dos minhotos um treinador estrangeiro, como já foi levantado pela imprensa desportiva.