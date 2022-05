Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A economia portuguesa deverá crescer 5,8% em 2022 e 2,7% em 2023, segundo as novas previsões divulgadas esta segunda-feira pela Comissão Europeia. A confirmarem-se estas projeções, revistas em alta, o crescimento nacional em 2022 será o mais expressivo em toda a Europa e mais do que o dobro da média europeia. Já a inflação deverá ser de 4,4%, segundo Bruxelas, abaixo da média europeia de 6,1% e muito acima dos 2,3% anteriormente previstos.

As novas projeções da Comissão Europeia colocam Portugal como o país europeu com maior crescimento em 2022, com apenas a Irlanda (5,4%) a registar uma taxa de crescimento próxima do português – note-se, porém, que esse crescimento irlandês vem de um ano de 2021 em que o Produto Interno Bruto (PIB) disparou 13,5%, contra os 4,9% de Portugal.

Já em fevereiro Bruxelas tinha melhorado as previsões de crescimento português. A revisão em alta das projeções para a economia nacional surge apesar de a Comissão Europeia ter, esta segunda-feira, cortado de forma significativa as previsões de crescimento europeu.

Se dantes Bruxelas apontava para um crescimento de 4,4% na zona euro em 2022, essa previsões caiu para pouco mais de metade: 2,7% em 2022. Também para a União Europeia, como um todo, se preveem taxas de crescimento económico de 2,7% e 2,3% em 2023.

O crescimento previsto pela Comissão Europeia para Portugal supera, também, os 4,9% que estão previstos pelo Governo no Orçamento do Estado.

Também relativamente a Portugal, Bruxelas prevê que a taxa de desemprego desça para 5,7% em 2022 (contra 6,6% no final de 2021) e para 5,5% em 2023. E o défice público ficará abaixo de 2% – 1,9% – em 2022, caindo depois para 1% em 2023, prevê a Comissão Europeia.

“As previsões para a economia europeia antes do eclodir da guerra eram de uma expansão prolongada e robusta. Mas a invasão russa da Ucrânia traz novos desafios, precisamente numa altura em que a União tinha recuperado dos impactos económicos da pandemia”, afirma a Comissão Europeia.

Bruxelas acrescenta que “ao provocar pressões altistas nos preços das matérias-primas, novas perturbações nas cadeias de abastecimento e maior incerteza”, a guerra na Ucrânia “está a exacerbar bloqueios anteriores ao crescimento, bloqueios que se esperava poderem reduzir-se”. Assim, com a guerra, isso dificilmente irá acontecer, pelo que a União Europeia anuncia uma revisão em baixa das perspetivas de crescimento – a maior de sempre – e um aumento das previsões para a inflação, que Bruxelas reconhece estar a generalizar-se (isto é, alastrando-se na economia além dos preços da energia).