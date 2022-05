Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A festa foi feita entre o Estádio do Dragão e a Avenida dos Aliados, no Porto, mas os ecos chegaram até Lisboa, nomeadamente ao Estádio da Luz. E não ficará por aí: os responsáveis do Benfica consideram que existiram excessos na comemoração do título por parte dos azuis e brancos e vão apresentar queixa.

Essa participação, que está a ser formulada e será entregue até ao final da semana, vai visar um total de quatro jogadores dos dragões: Fábio Cardoso, Wilson Manafá e Otávio, que entraram num vídeo em direto do internacional português a cantar a música “Filhos da p***, SLB”, e Diogo Costa, neste caso por cânticos feitos numa outra parte da festa. Os encarnados admitem que possam ter havido mais situações de outros jogadores durante a noite mas deverão avançar apenas com uma queixa contra quatro jogadores.

Numa primeira instância, o Benfica ainda aguardou 72 horas por uma possível posição tomada pelo próprio Conselho de Disciplina da Federação, algo que já aconteceu noutras situações, mas como nada foi feito vai avançar com a queixa alegando o incumprimento da alínea b do artigo 158.º do Regulamento Disciplinar da Liga (Infrações Disciplinares Graves), onde está inscrito que os jogadores “que usem expressões, verbalmente ou por escrito, ou façam gestos de caráter injurioso, difamatório ou grosseiro contra pessoas singulares ou coletivas ou respetivos órgãos integrados na FPF ou na Liga” arriscam uma suspensão “entre o mínimo de um e o máximo de quatro jogos”, além de uma sanção pecuniária.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já em reação a essa participação que não foi ainda apresentada de maneira formal, Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos azuis e brancos, falou em “criar problemas onde eles não existem”.

“No final da festa, houve aquela imagem do Otávio, do Fábio Cardoso… Ainda ontem [segunda-feira] ouvi o Telmo Correia na rádio irritadíssimo com isso mas nunca vi o Telmo Correia irritadíssimo com os assobios a imitar very lights, que são sucessivamente feitos pela claque do Benfica nos jogos frente ao Sporting, numa situação que parodia a morte de um adepto da equipa adversária. Nunca o vi a censurar isso. O João Braz Frade foi pedir que os jogadores do Benfica não fossem à Seleção estando lá o Otávio. Nem precisava de pedir, porque o Otávio estava na Seleção e não estava lá nenhum jogador do Benfica. Foi o que aconteceu na última convocatória. Espero que o Benfica volte a ter jogadores”, disse no Porto Canal.

“Pessoas que são incapazes de criticar, dizer uma palavra em tanta coisa que aconteceu muito grave, que causou mortes, virem agora virgens ofendidas por causa de uma coisa dita em final de festa, uma coisa que supostamente deveria ser privada, mas infelizmente saiu para as redes sociais e não deveria? Querem fazer disso um caso? Estão sempre a tentar denegrir o FC Porto e as conquistas”, acrescentou o responsável dos azuis e brancos no programa Universo Porto de Bancada do Porto Canal.