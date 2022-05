Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um segundo dia de festa dividido em três momentos: primeiro, a vitória frente ao Estoril que selou o final do Campeonato com o recorde de pontos; de seguida, a cerimónia de entrega de medalhas e da taça de campeão no relvado do Estádio do Dragão que foi seguida de um momento para jogadores e técnicos confraternizarem com as famílias e poderem tirar várias imagens com o 30.º título nacional do clube; por fim, a equipa entrou no trio elétrico e rumou aos Aliados, numa viagem com milhares de adeptos a correrem ao lado dos jogadores ou a saudarem à janela e nas varandas das casas os novos campeões.

Depois de uma curta receção onde o clube recebeu as Chaves da Cidade do presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, a delegação dos azuis e brancos subiu à varanda para exibir a taça de campeão que foi transportada por Pepe e Sérgio Conceição mas passou depois para Pinto da Costa. Seguiu-se o desfile pelo palco montado nos Aliados, com todos os jogadores campeões a entrarem ao som de uma música à sua escolha antes de deixarem algumas palavras de agradecimento aos milhares de portistas e algumas provocações aos rivais como o “Penta Ciao” ou o “Quem não salta” (pedido por Fábio Vieira).

Veja a galeria com todas as imagens da festa dos azuis e brancos este sábado no Porto.