Já terminou a autópsia ao corpo de João Rendeiro, o ex-banqueiro português encontrado morto na passada sexta-feira de manhã na cela onde se encontrava detido, na Prisão de Westville, em Durban, na África do Sul.

O procedimento, agendado para esta terça-feira de manhã, teve a duração de duas horas, está a avançar a CNN Portugal, que acrescenta que os resultados da autópsia serão apenas comunicados à família, cabendo a Maria de Jesus Rendeiro submeter o pedido de acesso ao respetivo relatório.

Ainda de acordo com a CNN, que cita a médica legista, a trasladação do corpo de João Rendeiro para Portugal poderá acontecer ainda no decorrer desta semana.