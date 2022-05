Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

O rei emérito Juan Carlos I voltará a Espanha esta quinta-feira, após ter estado mais de 21 meses a viver em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O monarca vive no exílio depois de a Justiça espanhola ter encerrado três investigações contra ele, nomeadamente por corrupção e desvio de fundos.

De acordo com um comunicado da Casa Real espanhola a que o ABC teve acesso, o rei emérito estará em Espanha quatro dias — de quinta a segunda-feira. Nos três primeiros dias, estará na Galiza, mais concretamente em Sanxenxo, onde ficará na casa do seu amigo Pedro Campos, presidente do clube náutico da localidade.

Será apenas na segunda-feira que Juan Carlos se deslocará a Madrid, onde terá um encontro com o filho, o Rei Filipe VI, e com a rainha emérita, Sofia.

O rei emérito espanhol volta aos Emirados Árabes Unidos na segunda-feira.