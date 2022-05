Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O rei emérito espanhol já está em Espanha. Esta quinta-feira à tarde, às 19h15 (18h15, hora em Lisboa), Juan Carlos aterrou no aeroporto de Peinador, em Vigo, vindo diretamente da Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

De acordo com o El Mundo, o rei emérito foi recebido no aeroporto pela filha mais velha, a infanta Elena, e pelo anfitrião durante o fim de semana que vai passar na Galiza, Pedro Campos. O presidente do clube náutico de Sanxenxo é considerado um amigo íntimo do antigo rei espanhol.

Juan Carlos passará o fim de semana em Sanxenxo, para onde se deslocou após ter aterrado no aeroporto de Vigo.

Na segunda-feira, o rei emérito viaja até Madrid, onde terá um encontro com o filho, o Rei Filipe VI, e com a rainha emérita, Sofia.

Juan Carlos vive em Abu Dhabi e já não se deslocava ao seu país natal há 21 meses. O monarca vive no exílio depois de a Justiça espanhola ter encerrado três investigações contra ele, nomeadamente por corrupção e desvio de fundos.