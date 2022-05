O Belenenses sagrou-se este sábado campeão nacional de râguebi da época 2021/22, ao bater o Direito por 31-8, na final disputada no campo do Vale da Rosa, em Setúbal.

Ao intervalo, a equipa do Belenenses já vencia por 12-8, aumentando a vantagem na segunda parte do encontro, frente a um Direito que volta a perder a final, tal como tinha acontecido na época passada.

O Belenenses, que tinha vencido pela última vez em 2018, sucede, assim, ao Técnico como campeão nacional e passa somar oito títulos, enquanto o Direito continua com 11, ambos longe do recordista CDUL, com 20 cetros.