Mais uma final, mais uma medalha: Fernando Pimenta fecha Taça do Mundo de Racice com prata no K1 5.000

Canoísta português conseguiu a sua terceira medalha na Taça do Mundo de Racice com o segundo lugar na final de K1 5.000 depois dos ouros no K1 1.000 e no K2 1.000 com João Duarte.