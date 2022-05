Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um homem que transportava uma arma nas ruas de Port Union, a norte do centro da cidade de Toronto, no Canadá, foi alvejado pela polícia. A Reuters avança que, como medida preventiva, cinco escolas foram encerradas.

O suspeito morreu após ser atingido a tiro, revela a CBC Canadá. O homem foi descrito pelas autoridades como sendo um jovem no final da adolescência ou no início da casa dos 20 anos, que utilizava um chapéu branco.

No local do incidente, para além das autoridades, estiveram presentes os serviços médicos. A Polícia de Toronto garantiu, no Twitter, que não existe ameaça para a segurança pública.

PERSON WITH A GUN:

Maberley Cres + Oxhorn Rd

12:57

– Reports of a man walking on the street carrying a rifle

– Nearby school in lockdown

– Desc as male, late teens early 20s, white ball hat, 3/4 length coat

– Officers on scene#GO989882

^lb — Toronto Police Operations (@TPSOperations) May 26, 2022

O Conselho Escolar do Distrito de Toronto adiantou que todas as escolas encerradas já foram reabertas.

O incidente ocorre apenas dois dias depois de um tiroteio numa escola em Uvalde, no Texas, ter matado 19 crianças e duas professoras. As autoridades rejeitaram “sugerir” que o que aconteceu esta quinta-feira no Canadá foi “semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos”. Mesmo assim, a Polícia de Toronto vai intensificar as patrulhas na área.