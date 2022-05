Em atualização

“Há um tiroteio a ocorrer na escola primária Robb. As forças de segurança estão no local”, escreveram as autoridades policiais do Texas, EUA, no Twitter pedindo a todos “cooperação”. De acordo com uma atualização nas redes sociais, o atirador já foi detido, mas é pedido às famílias que não se desloquem à zona para ir buscar as crianças.

“Não se desloquem para o local”, pede a unidade de segurança acrescentando que quando houver mais informações as tornará públicas.

There is an active shooter at Robb Elementary. Law enforcement is on site. Your cooperation is needed at this time by not visiting the campus. As soon as more information is gathered it will be shared.

The rest of the district is under a Secure Status.

— Uvalde CISD (@Uvalde_CISD) May 24, 2022