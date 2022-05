Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ted Cruz, senador pelo estado norte-americano do Texas, foi confrontado esta sexta-feira num restaurante em Houston sobre o facto de estar contra a realização de inquéritos pessoais aos compradores de armas de fogo. O político republicano foi abordado horas depois de ter participado na convenção anual da Associação Nacional de Armas (NRA), o maior lóbi pró-armas dos Estados Unidos. O evento ocorreu poucos dias depois de um ataque com arma de fogo que vitimou 21 pessoas (das quais 19 eram crianças) numa escola no Texas.

A abordagem foi gravada e o vídeo foi publicado nas redes sociais. Nas imagens pode ver-se um homem a aproximar-se de Ted Cruz, supostamente para tirar uma fotografia com o senador. Depois, pergunta-lhe: “Porque é que veio aqui à convenção? Porquê, se 19 crianças morreram?”. Veja o vídeo aqui.

A certa altura, as forças de segurança intervêm. À medida que é conduzido para o exterior do restaurante pelos seguranças, depois de tentar persuadir o senador a mudar de posição sobre o acesso a armas de fogo, o homem continua a gritar: “Está nas tuas mãos. Estão nas tuas mãos, Ted Cruz. Está nas tuas mãos”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com o jornal The Washington Post, o homem é Benjamin Hernandez, um membro do grupo liberal pró-democracia “Indivisible Houston”, que se dedica a confrontar detentores de cargos públicos por decisões tomadas no exercício das suas funções. Em declarações ao mesmo jornal, o homem de 39 anos explicou o propósito de ter confrontado Ted Cruz no restaurante: “Queria que ele me desse uma resposta sobre algo tão simples e básico como a verificação de antecedentes. Era como se ele estivesse a desviar-se da responsabilidade de ser senador dos Estados Unidos”.

No discurso que protagonizou na convenção da NRA, Ted Cruz sugeriu que as armas de fogo não estão “na raiz do problema” que os Estados Unidos têm com os ataques à mão armada — ao contrário do que a “elite que contra a nossa cultura”, classificou. “É muito mais fácil caluniar os adversários políticos e exigir que cidadãos responsáveis ​​percam os seus direitos constitucionais do que examinar a doença cultural, dando origem a atos indescritíveis de maldade”, argumentou o senador.

Sobre o ataque na Escola Primária Robb, na cidade texana de Uvalde, Ted Cruz acusou os democratas de estarem a instrumentalizar o caso para “desarmar os americanos”. Sugeriu que as escolas passassem a ter apenas uma entrada guardada por agentes da polícia e veteranos militares armados; e que todas as portas sejam anti-balas e trancadas.