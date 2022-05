Caos no aeroporto de Lisboa com filas de centenas de pessoas após plenário do SEF

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um plenário de trabalhadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) este domingo provocou filas com centenas de pessoas no aeroporto de Lisboa. Todas elas são passageiros de voos oriundos de países fora da Europa que necessitam de passar pelo controlo de fronteiras, a cargo do SEF. Há quem afirme ter ficado na fila por mais de quatro horas.

O plenário, que retirou alguns funcionários dos seus postos de trabalho, realizou-se entre as seis e as nove da manhã. Mas às 12h30 ainda surgiam nas redes sociais queixas de quem continuava nas filas para entrar no país. “Uma vergonha”, descreve uma passageira no Twitter: “Uma hora nessa situação e só Deus sabe até que horas. Sem informação, sem comida, sem água e deixam idosos e crianças de pé”.

Aeroporto de Lisboa. Uma vergonha!!! Uma hora nessa situação e só Deus sabe até que horas. Sem informação, sem comida, sem água e deixam idosos e crianças de pé. #aeroportodelisboa #lisbonairport pic.twitter.com/BB5GEJjruA — Klayvann Camago (@Klayvann88) May 29, 2022

Carolina Moreno, jornalista de dados da TV Globo, também denunciou o caos que se instalou esta manhã no aeroporto Humberto Delgado: “Nunca escolha o aeroporto de Lisboa como ponto de chegada para fazer imigração. A fila para sair, que é mais rápida e vazia, levou 25 minutos. Essa é a fila para entrar na Europa, imagina há quanto tempo esse pessoal está nela”.