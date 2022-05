Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O empresário Paul Pelosi, marido de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, foi detido no sábado à noite por suspeita de estar a conduzir sob o efeito de álcool no condado de Napa, na Califórnia.

O homem de 82 anos foi acusado de duas contraordenações, com uma fiança de cinco mil dólares (cerca de 4.600 euros), tendo sido libertado no domingo de manhã. Segundo a CNN, a detenção ocorreu depois de o Porshe do marido de Nancy Pelosi ter sido atingido por um jipe. Não houve feridos e o outro condutor, de 48 anos, não foi detido.

Na Califórnia, é proibido conduzir com um nível de álcool no sangue superior a 0,08%. As autoridades não revelaram qual era o valor que tinha Paul Pelosi no momento em que foi detido, avança a BBC.

A presidente da Câmara dos Representantes dos EUA estava a fazer um discurso na Brown University quando a detenção ocorreu. O porta-voz de Nancy Pelosi, Drew Hammill, garantiu que a presidente da Câmara dos Representantes não comenta um “assunto privado”.

Paul e Nancy Pelosi conheceram-se na Universidade de Georgetown, são casados desde 1963 e têm cinco filhos. O casal é dono de uma vinha no condado de Napa, na Califórnia.