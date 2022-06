Bastaram poucos minutos para Johnny Depp e Amber Heard reagirem, através de comunicados oficiais, ao veredito do júri do tribunal de Fairfax, na Virgínia, sobre o processo que opôs o ator e a sua ex-mulher e também atriz.

O júri sentenciou Heard por difamação – e disse que esta agiu com dolo-, condenando-a a pagar 15 milhões de dólares (cerca de 14 milhões de euros) por danos. Depp também terá de indemnizar a atriz em dois milhões de dólares, após também ele ter sido condenado por um crime de difamação.

Há seis anos, a minha vida, a vida dos meus filhos, a daqueles que me são próximos e também a vida daqueles que me apoiaram e acreditaram em mim mudaram para sempre”, afirmou Depp no seu comunicado oficial. “Alegações bastante sérias, falsas e criminosas foram levantadas contra mim(…). E seis anos depois, o júri deu-me a minha vida de volta, estou verdadeiramente grato.”

Na mesma missiva, o ator confessou que o seu objetivo era, desde o início, “revelar a verdade, independentemente das consequências” que pudessem advir da decisão do tribunal.”Falar a verdade era algo que eu devia aos meus filhos e a todos aqueles que me apoiaram.”

Johnny Depp concluiu dizendo ter esperança de que o seu caso tenha ajudado outros, “homens ou mulheres”, que se encontrem numa situação semelhante à que enfrentou.

Statement from #JohnnyDepp on winning his defamation lawsuit against his ex-wife, #AmberHeard @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/LcC42KgPIE

— Angenette Levy (@Angenette5) June 1, 2022