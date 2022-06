Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os resultados preliminares da autópsia ao corpo de João Rendeiro feita pelo Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) não revelou sinais da intervenção de terceiros na morte do ex-banqueiro.

A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias, segundo o qual ainda terão de ser feitos exames complementares, nomeadamente toxicológicos, para se identificar a causa exata da morte.

O corpo de Rendeiro chegou da África do Sul na sexta-feira, tendo sido autopsiado nesse dia. A viúva de Rendeiro tinha dúvidas sobre as causas da morte, considerando que haveria indícios de crimes, e pediu que uma segunda autópsia fosse feita — que, segundo o Jornal de Notícias, será paga por familiares e amigos de Maria de Jesus Rendeiro.

A primeira autópsia foi feita na África do Sul e não revelou sinais de crimes, de acordo com as autoridades sul-africanas. À Lusa, a advogada de Maria de Jesus Rendeiro disse que a família não foi informada oficialmente sobre a realização da primeira autópsia nem dos resultados, pelo que considera que a autópsia feita em Portugal é a primeira.

João Rendeiro foi encontrado morto a 12 de maio, aos 69 anos, na prisão de Westville, em Durban, na África do Sul. O antigo presidente do BPP estava detido desde dezembro de 2021, a aguardar a extradição para Portugal.