O Grupo Volkswagen já anunciou os seus três eléctricos mais baratos, com preços entre 20.000€ e 25.000€, com emblemas da VW, Skoda e Cupra. E o eléctrico da marca espanhola será o primeiro a surgir no mercado, agendado para 2024 e com formas de SUV, mas mais baixo para perseguir um ar mais desportivo e ágil, entrando no reino dos crossovers, os SUV menos “pesadões” e mais civilizados.

O Cupra UrbanRebel vai partilhar o mercado com o VW ID. 1 e o Skoda Elroq. De acordo com o CEO da Cupra, Wayne Griffiths, “o UrbanRebel é mais do que apenas um novo carro para a marca, uma vez que será o responsável pela democratização dos veículos eléctricos, propondo um carro a bateria por valores acessíveis”. Simultaneamente, o CEO avançou que “o novo UrbanRebel é eléctrico, mas não será um veículo aborrecido ou sem personalidade”.

Apesar de exibir o mesmo comprimento do Seat Ibiza, o Cupra UrbanRebel oferece mais espaço, fruto da sua maior altura 4 fotos

O mini eléctrico da Cupra partilhará com os seus “irmãos” da VW e Skoda a nova plataforma MEB0, derivada da MEB mas mais curta e mais estreita, além de montar o primeiro motor à frente, sem que isto impeça instalar dois motores, um por eixo. O UrbanRebel, tal como foi apresentado, não muito longe da versão que será fabricada em série dentro de menos de dois anos, monta um motor à frente com 226 cv (166 kW).

Com as especificações actuais, o crossover da Cupra anuncia um comprimento de 4,03 metros e uma autonomia de 440 km entre recargas, além da capacidade de ir de 0 a 100 km/h em apenas 6,9 segundos.

A Cupra garante ainda que 95% do actual protótipo se vai manter inalterado em relação ao modelo definitivo que vai ser apresentado em 2024.