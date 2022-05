Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Por muito potencial que a tecnologia eléctrica tenha para locomover os veículos automóveis, nunca conseguirá servir todo o tipo de condutores enquanto não propuser modelos acessíveis, capazes de motorizar aqueles que não podem dispensar mais de 20.000€ por um veículo que os desloque com zero emissões. Daí que seja particularmente importante para o mercado que o Grupo Volkswagen, o maior europeu e o segundo no mundo, avance para a produção de três modelos alimentados exclusivamente por bateria com preços que arrancam nos 20.000€.

Quem anunciou os novos mini eléctricos baratos foi a própria Volkswagen AG através do Twitter, modelos que estarão ao serviço da Volkswagen, Skoda e Cupra. Na essência, estas três novas propostas, que surgirão em 2025, vão assumir-se como veículos eléctricos com as dimensões exteriores do Polo actual, não sendo evidente que os três surjam em formato utilitário, podendo um ou mais optarem por formas mais volumosas tipo SUV, até para não concorrerem entre si e cobrirem melhor todo o mercado.

Sneak peek!????These are the first sketches of our smaller e-models from #Skoda, #Cupra & #VW, which will be built in #Spain from 2025. These entry level electric vehicles make the access to #eMobility easier & push the country's future of mobility – for generations to come. pic.twitter.com/LX49mJPYB5 — Volkswagen Group (@VWGroup) May 5, 2022

Os mini eléctricos irão ser produzidos em Espanha, recorrendo a baterias fabricadas nas novas instalações fabris que o grupo irá construir próximo de Valência, estrategicamente fora da Catalunha. A plataforma que será utilizada é uma nova versão da MEB que serve eléctricos como os ID.3 e ID.4, mas mais curta e com o motor principal à frente, em vez de atrás, o que não a impedirá de montar um motor por eixo e disponibilizar versões com tracção 4×4.

Os desenhos divulgados pelo grupo alemão contêm algumas surpresas, a começar por o mini da VW não ter nada a ver com o protótipo ID.Life apresentado em 2021. Mais baixo e certamente mais barato, o novo modelo parece uma versão reduzida do ID.3, enquanto o ID.Life poderia ser o irmão mais novo do ID.4, o que pode significar que a VW prevê uma gama de minis eléctricos completa, com uma berlina e um SUV, à semelhança do que já acontece com o Polo e o T-Cross, concebidos sobre a mesma base.

A Skoda propõe um modelo mais próximo do conceito SUV, mais alto e com linhas mais volumosas, o que parece ser uma versão reduzida dos SUV que a marca tem vindo a introduzir no mercado ultimamente. Tudo isto vai ao encontro das afirmações do CEO da marca, Thomas Schäfer, que prometeu que o mini eléctrico da marca será diferente dos seus “irmãos” do grupo, com características específicas para assegurar o seu sucesso comercial.

O terceiro mini eléctrico terá emblema Cupra, a marca espanhola que o grupo favorece cada vez mais em relação à Seat. O mini eléctrico da Cupra é similar ao protótipo UrbanRebel, um desportivo potente e 4×4 que a marca apresentou em 2021, mas com menos asas e apêndices aerodinâmicos, como seria de esperar para o modelo de série. Com diferentes filosofias e orientações, estes modelos pequenos a bateria deverão ser propostos entre 20.000€, nas versões mais simples, e 25.000€, para as mais sofisticadas e com baterias com capacidade superior.