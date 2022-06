Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Morreu, aos 80 anos, Fernando Pinto Monteiro, Procurador-Geral da República entre 2006 e 2012.

A notícia foi avançada esta quarta-feira pela SIC e confirmada ao Observador. O antigo Procurador-Geral da República morreu em casa, vítima de cancro.

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Pinto Monteiro era o titular do mais alto cargo da magistratura em Portugal quando foram julgados alguns processos polémicos como os da Casa Pia, “Apito Dourado” ou “Envelope 9”.

Também ele polémico, foi repetidamente questionado pelos pares, nomeadamente por António Ventinhas que em 2015, apenas quatro dias depois de ter sido eleito presidente do Sindicato do Ministério Público, deu uma entrevista em que o acusou de abrir processos disciplinares ou de averiguações contra todos os procuradores que ousassem investigar os mais poderosos. “No tempo do Dr. Pinto Monteiro, quem tinha processos mediáticos acabava com processos disciplinares”, disse na altura o magistrado à Antena 1.

Ao longo da carreira, que começou como delegado do Procurador da República em Idanha-a-Nova, Pinto Monteiro foi juiz desembargador no Tribunal da Relação de Lisboa, juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça e Alto Comissário Adjunto na Alta Autoridade Contra a Corrupção.