Além de apostar em modelos eléctricos, como o Born e o futuro UrbanRebel, a Cupra continua a ser um construtor em que a base da sua gama é composta por veículos equipados com um motor principal a combustão, respondendo directamente àquilo que o mercado mais consome. O exemplo mais recente é o Terramar, modelo que se assume como um SUV de aspecto atraente com 4,5 metros de comprimento, que se destina a substituir o actual Cupra Ateca, SUV que se fica pelos 4,39 m.

A Cupra revelou o Terramar esta semana e, ainda que o construtor não tenha revelado todas as informações sobre o modelo, garantiu que “apostaria forte na electrificação” e que este seria “um SUV com mecânica híbrida plug-in”, de acordo com Wayne Griffiths, CEO da Cupra.

O Terramar, nome de um antigo anel de velocidade construído em 1923 nas proximidades de Barcelona e que há muito abandonou a competição, será produzido numa fábrica da Audi na Hungria, juntamente com modelos como o Q3.

Aquí está nuestro último SUV híbrido, el #CUPRAterramar, llamado así por el lugar donde comenzó nuestra historia. Llega listo para agitar por completo uno de los segmentos más competitivos de nuestra industria. #CUPRAimpulse pic.twitter.com/WVOFbKYFCd — CUPRA España (@CUPRA_esp) June 7, 2022

Para se tornar mais interessante junto de clientes que pretendam optimizar a utilização em modo eléctrico, o Terramar deverá montar baterias maiores do que o habitual nas marcas do grupo alemão, o que lhe permite anunciar a capacidade de percorrer 100 km em modo EV, antes de ser necessário recorrer ao motor de combustão. Paralelamente, esta bateria maior vai permitir reforçar a potência do motor a gasolina com a fornecida pela unidade eléctrica durante mais tempo, alargando assim a utilização do SUV em modo desportivo.

O novo Terramar chegará ao mercado em 2024, assente na plataforma MQB e com óbvias vantagens face ao actual Cupra Ateca. Resta saber qual será o seu posicionamento em termos de preço.